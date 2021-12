La Lega B ha annunciato la data in cui verranno recuperate le sfide Benevento-Monza e Lecce-Vicenza rinviate a causa del Covid-19 e valide per la diciottesima giornata. Questa la nota ufficiale:



"Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, dispone che i recuperi delle gare in premessa, validi per la 18ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2021/2022, siano programmati come segue:



Giovedì 13 gennaio 2022

BENEVENTO – MONZA ore 20.30

LECCE – L.R. VICENZA ore 20.30".