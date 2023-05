La Corte Federale d'Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo presentato dalla Reggina e dal suo rappresentante legale Paolo Castaldi il 24 aprile in merito alla penalizzazione di tre punti da scontare nel campionato di Serie B, accogliendo parzialmente quello presentato dagli stessi soggetti l'8 maggio contro l’ulteriore penalizzazione di quattro punti. Complessivamente, quindi, i punti di penalizzazione a carico del club amaranto da scontare nella corrente stagione sportiva passano da 7 a 5.



LA NUOVA CLASSIFICA DI SERIE B:

1. Frosinone 74 punti (già promossa in Serie A)

2. Genoa 70 (-1, già promossa in Serie A)

3. Bari 62 (playoff)

4. Sudtirol 57 (playoff)

5. Cagliari 54 (playoff)

6. Parma 54 (-1, playoff)

7. Palermo 48 (playoff)

8. Reggina 47 (-5, playoff)

9. Pisa 46

10. Venezia 46

11. Ascoli 46

12. Modena 45

13. Como 43

14. Ternana 43

15. Cittadella 41

16. Cosenza 39 (playout)

17. Brescia 38 (playout)

18. Perugia 36 (retrocessione in Serie C)

19. SPAL 35 (retrocessione in Serie C)

20. Benevento 32 (retrocessione in Serie C).