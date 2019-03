La Lega B ha comunicato sul proprio sito ufficiale che sabato prossimo si conoscerà la decisione della Procura Federale in merito ai ricorsi di Livorno e Benevento in merito alle gare contro lo Spezia per il presunto tesseramento irregolare di David Okereke. Questo il comunicato: "L’Ufficio del Giudice sportivo, ricevuta in data odierna la documentazione dalla Procura Federale in merito ai ricorsi presentati dall’A.S. Livorno Calcio e dal Benevento Calcio, informa che pubblicherà il comunicato ufficiale sabato 30 marzo 2019"