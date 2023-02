Una Serie B sempre più a Stelle e Strisce.



Ai vari Genoa, Parma, Spal, Venezia, Pisa, tutti attualmente in mano a proprietà statunitensi, potrebbe presto aggiungersene un altro club. Stando a quanto scrive stamane il Corriere dell'Umbria sono ore decisive in casa Ternana per il possibile passaggio della società dalle mani di Stefano Bandecchi a quelle di un miliardario americano. Una cessione confermata ieri dallo stesso numero uno umbro e che sarebbe talmente imminente da potersi concretizzare nel giro di qualche giorno: “La Ternana sapete è in vendita e passerà in buone mani" ha affermato l'attuale patron.



Rumors proveniente da oltre oceano indicano nell'imprenditore d'origine pakistana Shahid Rafiq Khan il possibile acquirente della società rossoverde. Khan è già padrone dei Jacksonville Jaguars, franchigia di football della NFL, oltre che del club inglese del Fulham.