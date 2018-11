Verona e Cremonese vanno a caccia di riscatto nell’anticipo del venerdì in Serie B. La squadra di Fabio Grosso è andata ko nell’ultimo turno, scivolando al terzo posto in classifica, scavalcata dal Palermo. I grigiorossi invece sono reduci da due sconfitte di fila. Nella sfida del Bentegodi gli analisti Microgame fanno pesare il fattore campo e i precedenti: il Verona ha vinto gli ultimi due scontri diretti e un altro successo gialloblu è valutato 1,80. Si sale a 3,25 per il pareggio mentre il colpo della Cremonese sale a 4,95. Poi le previsioni dei bookmaker tendono all’Under (meno di tre reti complessive), dato a 1,65. La scelta è determinata dalla media gol della Cremonese che subisce poche reti, 9 fino a qui, seconda miglior difesa del campionato.