Il giudice sportivo della Lega Pro, Stefano Palazzi ha squalificato per 10 giornate Francesco Paolo Cusumano. Il 20enne difensore del Cagliari, in prestito alla Vis Pesaro, è stato punito per aver rivolta "un epiteto ingiurioso comportante offesa per motivi di razza" a un calciatore avversario durante la partita di domenica scorsa in campionato persa 2-0 in casa col Teramo (Serie C, girone B). L'avversario in questione è il terzino Cristian Hadziosmanovic, ex di turno di origini montenegrine.