Arrivano le date della Serie C 2023/2024. Al termine del Consiglio Direttivo di Lega Pro sono state comunicate le date più importanti della stagione, fra campionato e Coppa Italia di categoria:



CAMPIONATO SERIE C

Inizio: DOMENICA 27 AGOSTO 2023

Sosta: DOMENICA 31 DICEMBRE 2023



Turni Infrasettimanali: n.3 turni da determinare



Turno Festività Natalizie: SABATO 23 DICEMBRE 2023



Termine: DOMENICA 28 APRILE 2024



PLAYOFF

Inizio: DOMENICA 5 MAGGIO 2024



PLAYOUT

Gara di Andata: SABATO 11 MAGGIO 2024

Gara di Ritorno: SABATO 18 MAGGIO 2024



COPPA ITALIA SERIE C

Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 20 AGOSTO 2023