. Dopo anni di stagioni deludenti, con risultati altalenanti e prestazioni poco convincenti, è forse arrivato il momento di tornare a guardare in alto per i siciliani. Questo avvio di stagione, per lo meno, lascia intendere ciò, perché gli uomini di Raffaele sono partiti a duecento all'ora, portando a casa tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro partite.Il Catania, infatti, è statoi a causa di alcuni mancamenti delle precedenti gestioni, vedendo il proprio bottino calare ad appena sei punti, cosa che fa scivolare gli etnei dal primo posto potenziale, al nono, appena a ridosso della zona playoff.. I playoff, però, possono rappresentare un'occasione più ghiotta che mai in una stagione che, finalmente,. Un risultato sorprendente, che fa scivolare i bianconeri al decimo posto (anche se con due partite in meno rispetto alle prime della classe). Continua ad impressionare, al contrario, il, che centra la quarta vittoria consecutiva con un successo di misura sulla Pro Patria. Primo posto solitario per le Pantere, a +1 sul Lecco, bloccato in casa dalla Carrarese, a sua volta leggermente attardata rispetto alla vetta.. Risultato che porta i piemontesi più vicini alla zona playout che alla testa della classifica.. Tre punti d'oro che sanciscono il colpo di mano in vetta alla classifica, cona inseguire ad un solo punto di distanza. Torna a vincere anche ilche dopo il pesante 4-2 subito domenica scorsa contro la stessa Feralpi, espugna lo stadio di Gubbio riportandosi a contatto con la zona playoff.Detto del Catania, non si può non parlare anche del percorso straordinario del, 2-0 alla Casertana, e della, 1-1 col Monopoli, entrambe appaiate insieme al Bari in cima alla classifica. Una sorpresa per chi, alla in estate, si aspettava invece di vedere Palermo e magari Juve Stabia nelle posizioni di testa con il club di De Laurentiis.