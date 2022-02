Ufficiale : Avellino - Catania rinviata a data da destinarsi per impraticabilità del campo.

Fitta neve scesa sul Partenio rendendo impossibile la disputa del match.#AvellinoCatania pic.twitter.com/FttdERu34u — _Calcio_Catania_1946d (@C1946d) February 26, 2022

Sarà rinviata a data da destinarsi la gara di Serie C tra Avellino e Catania. Il Partenio è stato completamente imbiancato da una fitta nevicata che si è abbattuta sulla città, e in queste condizioni non si può giocare.