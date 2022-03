Bari vede la Serie B. Dopo svariati anni di assenza i pugliesi sono a un passo dal ritorno nel campionato cadetto. Serve ancora un piccolo sforzo per i biancorossi, che a cinque giornate dalla fine hanno 10 punti di vantaggio sul Catanzaro secondo e, con una vittoria nella prossima sfida contro l’Andria, potrebbe già festeggiare a patto che i calabresi non vadano oltre il pareggio. Un successo al ’San Nicola’ dei biancorossi vale 1,22 volte la posta, mentre una vittoria ospite si gioca a 8,50. Alta anche la quota del pari, fissata a 4,70. Una partita da Under quella in programma nel capoluogo pugliese: un match con meno di tre reti prevale a 1,76, mentre l’Over si gioca a 1,96. Il Catanzaro prova a tenere acceso un barlume di speranza, ma ha l’obbligo dei tre punti nella trasferta di Castellammare contro la Juve Stabia: al ’Menti’ il «2» è però tutt’altro che scontato, in quota su 888 a 2,02. Il segno «X» è fissato a 3,05, mentre la vittoria dei campani si gioca a 3,35.