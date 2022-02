L'attaccante del Milan, Rafael Leao, è stato avvistato sugli spalti del Ferruccio, stadio del Seregno, club che milita in Serie C.



L'attaccante portoghese sta assistendo al match contro la Juventus U23, per tifare il suo amico ed ex compagno ai tempi dello Sporting, Zé Gomes che - tra l'altro - ha segnato oggi il suo primo gol in Italia.