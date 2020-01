Il futuro del Catania è sempre più in bilico, con l'attuale proprietà del club, facente capo al patron Pulvirenti, pronta a sedersi al tavolo per discutere della cessione del club già nei prossimi giorni. Notizia delle ultime ore, infatti, è che c'è già una cordata di imprenditori pronta a fare un'offerta per l'acquisizione del Catania in vista di un rilancio tanto dal punto di vista economico, quanto sportivo. Secondo La Sicilia a capo della missione di acquisto ci sono ItalPizza, azienda italiana, e AON, multinazionale del settore assicurativo, entrambe con l'intenzione di acquisire il 35% delle quote. Il restante 30% invece dovrebbe andare all'attuale gruppo di sponsor che sostengono il Catania dal punto di vista economico. Nel progetto di azionariato diffuso che vedrà tra i protagonisti una ventina di imprenditori locali, dovrebbero rientrare anche altre figure di spicco come Massimo Mauro, ex calciatore, e Fabio Pagliara, pronto a ricoprire il ruolo di Presidente.



I DETTAGLI - I tempi per la definizione dell'affare sono abbastanza brevi, con diverse fonti che riportano di una possibile presentazione della prima offerta già tra oggi e domani. La valutazione del Catania non è ancora stata definita, ma sul totale peserà anche la struttura di Torre del Grifo, il cui valore è stimato intorno ai 50 milioni di euro. Quanto trapela dalla cordata degli imprenditori interessati, in ogni caso, è un cauto ottimismo, con gli uomini di riferimento sportivo che stanno già iniziando a programmare il mercato di gennaio per ridare solidità alla rosa in vista della lotta ai playoff. L'uomo di riferimento in questo senso sarà Maurizio Pellegrino, al quale dovrebbe essere affidata la gestione del progetto tecnico al fianco di Cristiano Lucarelli, confermatissimo sulla panchina sia per questa stagione che per quelle future. Resta chiaro che l'obiettivo stagionale resta l'avvio della ristrutturazione societaria che troverà la sua summa in estate, con tutte le intenzioni di provare a tornare in Serie B già tra un anno, mentre resta decisamente complicato ipotizzare un assalto concreto alla promozione già a partire da questa stagione.



LE ALTRE - In attesa di capire quelli che saranno gli sviluppi del caso Catania, le altre squadre della Serie C si stanno muovendo sul mercato per rinforzare le rispettive rose. Il Monza continua nel suo corteggiamento ai bomber di Serie A, da Torregrossa a Matri e Paloschi, mentre il Bari ha messo gli occhi su Karim Laribi, centrocampista di proprietà del Verona attualmente in prestito all'Empoli. Anche il Vicenza, grande protagonista del Girone B, sta cercando di chiudere un grande colpo per aumentare ulteriormente il gap dalle dirette inseguitrici. E il primo nome in lista è quello di Federico Melchiorri, attaccante del Perugia con esperienza anche in Serie A. Tutti nomi di primissimo livello per tre club che hanno voglia di sognare in grande e di strappare al più presto il biglietto per la Serie B.