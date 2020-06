Dopo la Coppa Italia di Serie C, che ha visto la Juventus Under 23 trionfare sulla Ternana, ecco la griglia e gli accoppiamenti del primo turno di playoff.



PLAY-OFF CAMPIONATO SERIE C 2019-2020



PRIMO TURNO PLAY-OFF



MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020



GIRONE A



NOVARA - ALBINOLEFFE Ore 20.30



GIRONE C

CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA Ore 20.30

CATANZARO - TERAMO Ore 20.30



MERCOLEDÌ 01 LUGLIO 2020



GIRONE C

TERNANA - AVELLINO ​Ore 20.30