I due pareggi consecutivi hanno fatto perdere alla Reggiana il primo posto in esclusiva nel girone B di Serie C. I granata sono stati infatti agganciati dall'Entella, ma nella sfida di giovedì alla Fermana puntano a tornare al successo dopo il digiuno delle ultime uscite. La formazione emiliana è nettamente avanti per i tre punti, offerti a 1,21, mentre il successo esterno dei marchigiani vale 13,10 la posta. Proibitiva per gli ospiti anche la quota del pari, che si attesta a 4,75. Il Goal prevale a 1,30, mentre è altissimo il No Goal a 3,05. L'Over è avanti a 1,60, contro l'Under che paga 2 volte la posta. Sfida di metà classifica, ma con vista sui playoff, quella tra Rimini e Fiorenzuola: i biancorossi puntano sul fattore campo e vedono il successo a 1,80, contro quello ospite fissato a 4,80. Il pari si gioca invece a 3,15. Quella del "Romeo Neri" è una gara da No Goal, in pole a 1,60 rispetto al Goal a 2,07. Nettamente avanti anche l'Under, proposto a 1,48, mentre un esito con almeno tre reti è alto a 2,23.