Il futuro del calcio italiano e quindi della Serie C restano, con le istituzioni che non hanno ancora preso una posizione definitiva su quella che sarà la conclusione di una stagione a tratti surreale. L'emergenza Coronavirus infatti non dà segni di rallentamento e, questa, ad oggi, è l'unica certezza. Sono, con la sensazione che questo termine possa essere ulteriormente prorogato. Per quel che riguarda la C le ipotesi al vaglio della Lega sono diverse, ma hanno tutte un obiettivo comune:Ovviamente l'opzione più gradita a tutti, squadre ed istituzioni, sarebbe quella die, con un necessario allungamento dei tempi, arrivare a giocare tutte le partite previste. Questa ipotesi, però, porta con sé difficoltà intrinseche difficili da superare, visto che la Serie C,. Non bisogna quindi escludere che si arrivi alla decisione di, che potrebbe uscire fortemente ridimensionato da questa tragica emergenza.Nelle mani di chi dovrà prendere un decisione, in questo momento, c'è una patata bollente davvero difficile da gestire, perché. Ecco perché l'ipotesi di arrivare apotrebbe portare all'insurrezione dei club. Detto questo, non sembrano esserci grandi alternative e, secondo quando riporta Il Tirreno, non ci sarebbe da sorprendersi. Una soluzione che scontenterebbe molti, ma che ad oggi sembra essere tra le più probabili al fine di evitare l'annullamento dei campionati. La partita, almeno questa, resta ancora aperta, con le prossime settimane che saranno decisive per arrivare ad una decisione definitiva.