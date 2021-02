. Basti pensare al derby di Sicilia tra, che non più di qualche mese fa si giocò in un, con i rosanero costretti a scendere in campo con appena dodici giocatori disponibili.Per il Palermo si temeva addirittura un coinvolgimento nella lotta per non retrocedere, mentre a Catania teneva banco il timore di non riuscire a qualificarsi ai playoff.. Una scalata resa possibile dalla crescita costante del gruppo, che nel corso degli ultimi mesi ha trovato la propria dimensione, permettendo al club di tornare a. Discorso simile vale per il Palermo, che dopo un pessimo avvio di campionato, causato anche dai tanti casi di Covid nel gruppo squadra, è, diventando una delle più credibili candidate all'iscrizione ai playoff. Certo, i fasti del glorioso passato sono lontani per entrambe le siciliane, mae agguanta l'Alessandria al quinto posto, a -4 dal terzo. In vetta invece allunga il, che approfitta dello 0-0 del Renate contro la Pro Patria e si porta a +2, al primo posto solitario. Prosegue invece il momento di profonda crisi della Carrarese, tra le favorite alla vittoria del girone in estate,. Grazie alla vittoria contro il Legnago, infatti, i veneti sono saliti a 50, a +3 sulfermato dalla Feralpisalò. Vince anche il, che ritrova il successo dopo tre turni senza vittorie e prova a tenere il passo delle prime. Ottimo successo, a sua volta, anche per il. De Laurentiis, infatti, nel corso della passata settimana ha dato una scossa all'ambiente cambiando l'allenatore e vedendo sostituito anche il direttore sportivo. Bari che, però, dovrà fare i conti