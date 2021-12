, come previsto e, verrebbe da dire, anche prevedibile., che prende il posto di Paolo Negro, allenatore ad interim. Prima dell'ex difensore della Lazio, era toccato a, che ha avuto appena sei giornate di tempo prima di essere esonerato. Anche se il primo allenatore stagionale era stato, che ha stabilito ilstagionale di panchine per il Siena:. Scelte sintomatiche dia livello dirigenziale, che hanno però radici ben più profonde di quanto appaia.La proprietà infatti non è riuscita a darsi una linea tecnica precisa e condivisa:. Impossibile programmare in queste condizioni e a farne le spese, ovviamente, è la squadra,e protagonista di un percorsononostante il buon tasso tecnico della rosa.Ora il Siena, addirittura tredicesimo nel Girone B, è chiamato a. Ci proverà Padalino, che può contare su un organico di livello che la proprietà vuole migliorare ulteriormente nel corso del mercato. Anche se, a voler essere onesti, il caso del Siena dimostra in modo chiarissimo come. La base sulla quale deve poggiare il lavoro tecnico è quella di un, altrimenti il rischio è di precipitare in una spirale negativa senza fine. Una spirale nella quale sono precipitati ben quattro allenatori in meno di sei mesi di campionato e dalla quale tutta la città di Siena spera di uscire quanto prima. Perché, almeno al momento, appare davvero improbabile sperare in qualcosa più della salvezza per questa squadra