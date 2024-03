Serie C, Girone A: cosa serve al Mantova per la promozione

Il Mantova ha 12 punti di vantaggio su un Padova che ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque giornate vedendo scappare la squadra di Possanzini. Per i lombardi sono due le date da segnare sul calendario con il pallino rosso: giovedì 28 marzo e sabato 30 marzo.



COSA SERVE - Giovedì sera a Padova arriverà la Pergolettese e in caso di sconfitta dei padroni di casa, il Mantova festeggerebbe “dal divano” la promozione. Altrimenti tutto sarebbe rimandato al sabato: tre punti contro l’Atalanta U23 significherebbero Serie B dopo 14 anni. O anche pareggiando, in caso di uguale risultato del Padova.