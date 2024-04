Serie C Girone C, i verdetti: Catania ai playoff, Turris salva, Potenza costretto ai playout

Va in archivio la trentottesima e ultima giornata della regular season del girone C di Serie C 2023/2024: ecco tutti i verdetti.(che giunge così terzo, secondo l’Avellino),, inserendosi già alla fase nazionale nella griglia. In sostanza, gli etnei, che chiudono in tredicesima posizione, con tre vittorie e cinque pareggi nelle eventuali otto partite dei playoff, volerebbero clamorosamente in Serie B.

, con quest’ultima che giocherà in casa al ritorno. La vittoria dunque non basta al Monopoli per evitare i playout, il Potenza invece doveva vincere: il pari con la Virtus Francavilla, invece, costa la salvezza diretta, perché Turris (e per l’appunto il Catania) vincono e abbandonano le ultime cinque posizioni.

JUVE STABIA promossa in Serie B

promossa in Serie B AVELLINO al secondo turno della fase nazionale dei playoff

al secondo turno della fase nazionale dei playoff BENEVENTO e CATANIA al primo turno della fase nazionale dei playoff

e al primo turno della fase nazionale dei playoff CASERTANA al secondo turno della fase dei gironi dei playoff

al secondo turno della fase dei gironi dei playoff TARANTO , PICERNO e AUDACE CERIGNOLA al primo turno della fase dei gironi dei playoff, da testa di serie

, e al primo turno della fase dei gironi dei playoff, da testa di serie GIUGLIANO , CROTONE e LATINA al primo turno della fase dei gironi dei playoff, da non testa di serie

, e al primo turno della fase dei gironi dei playoff, da non testa di serie POTENZA e MONOPOLI ai playout da testa di serie

ai playout da testa di serie VIRTUS FRANCAVILLA e MONTEROSI ai playout da non testa di serie

ai playout da non testa di serie BRINDISI retrocesso in Serie D

- Venendo ai playoff, Avellino secondo e Benevento terzo, Casertana quarta e Taranto quinto per gli scontri diretti, Picerno sesto, poi chiudono la griglia playoff Audace Cerignola, Giugliano, Crotone e Latina,che speravano di qualificarsi in extremis, ma, complice la vittoria del Catania, rimangono a bocca asciutta.