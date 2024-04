. Dopo solo una stagione in cadetteria, la squadra lombarda saluta già il campionato, con tre giornate d'anticipo. Decisiva laarrivata al Tardini nel pomeriggio, che ha costretto gli uomini di Andrea Malgrati ad arrendersi per 4-0, con reti di Bernabé (doppietta), Mihaila e Camara.La stagione del Lecco era iniziata fin da subito col piede sbagliato, visto che la squadra non aveva potuto prendere parte fin da subito al campionato, in ragione delle note, saltando le prime 3 giornate prima dell'ammissione ufficiale. Sistemate le formalità, non sono mancate tuttavia le difficoltà di ambientamento, per una squadra che fino alla trasferta di Parma ha messo in fila 26 punti, frutto di 21 sconfitte, 8 pareggi e 6 vittorie. Ben 66 i gol subiti () e solo 32 quelli segnati ().

Se i numeri legati ai risultati sono impietosi, la situazione in panchina testimonia allo stesso modo un percorso difficile. Dall'inizio del campionato, infatti,: all'esonerato(fautore della promozione in B dopo 50 anni dall'ultima volta) è subentrato a ottobre, sostituito poi a febbraio da, esonerato a sua volta per fare spazio a, traghettatore in quest'ultima parte di stagione. Inutili i tentativi della proprietà di dare uno scossone alla squadra, che dunque l'anno prossimo dovrà