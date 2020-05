Le decisioni del Consiglio Federale di qualche giorno fa hanno, almeno per il momento,che appena una settimana fa in Assemblea avevano votato a larghissima maggioranza. Certo, quella era, ma la realtà è ben diversa e lo dimostranoche sono rimastidalle decisioni del Consiglio Federale, che ha stabilito che Serie A, B e Cdifficoltà della ripresa della C sono già state affrontate in diverse sedi e fanno tutte riferimentosanitario che comporterebbeed evidenti difficoltà logistiche ai club. Anche il comitato dei medici della C si è espresso in modo negativo dopo la decisione del Consiglio, definendo come '' la proposta di tornare in campo. E dello stesso avviso restano i presidenti di diversi club e Ghirelli, che ha così commentato la decisione: ''​. La Serie C ha una sua evidente specificità nel campo professionistico, altrimenti non si capirebbe perché ci sono A, B e appunto Serie C. Noi non siamo in grado di tornare a giocare, ce lo hanno detto anche i 60 medici sociali, dovevamo fare gli ipocriti? Il calcio va riformato nella sua cultura. Noi non siamo in grado di assicurare la certezza delle misure per salvaguardare la salute.. Mi auguro che io abbia torto rispetto alla situazione.''.Ovviamente sarà da valutare anche dopo l'incontro del 28 maggio con illa formula da utilizzare. In ballo ci sono due ipotesi:che ad oggi appare l'opzione più probabile. Intanto, però, stando a quanto riportato da Tuttosport,per ribadire in modo ancora più netto che la volontà delle squadre (o comunque della maggior parte di esse) è quella di fermare il campionato in modo definitivo. Nulla di ufficiale per il momento, solo chiacchiere,