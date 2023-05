È la rimonta del Foggia in appena 17 minuti la notizia 'clamorosa' nella notte del ritorno del primo turno nazionale dei play-off. I satanelli di Delio Rossi mettono sotto l'Audace Cerignola e si portano al secondo turno in compagnia di Vicenza, Lecco, Pescara e Virtus Entella.



Domani i sorteggi per le sfide che decreteranno le 4 partecipanti alle Final Four: entreranno in gioco le seconde classificate nel corso della regular season ossia Pordenone, Cesena e Crotone. Di seguito i risultati della serata e le teste di serie e non del sorteggio di domani.



Foggia-Audace Cerignola 3-0 79’ Schenetti, 94’ Frigerio, 96’ Kontek

Vicenza-Pro Sesto 2-0 47’ Stoppa; 65’ Dalmonte

Lecco-Ancona 1-1 48’ Di Massimo (A); 71’ Battistini (L)

Pescara-Virtus Verona 3-1 15’ Kristoffersen (V); 18’ Brosco (P); 50 e 54’ Kraja (P)

Virtus Entella-Gubbio 3-1 4’ e 63’ Merkaj (V), 10’ Gaston Ramirez (V), 85’ Vazquez (G)



Teste di serie: Pordenone, Cesena, Crotone, Virtus Entella

Non teste di serie: Foggia, Pescara, Lecco, Vicenza