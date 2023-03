La sfida tra Imolese e Rimini, valida per la 35esima giornata del Girone B di Serie C, propone uno dei derby più caldi del campionato con i padroni di casa che proveranno a sfruttare il fattore campo per cercare di allontanardi dalla penultima posizione attualmente ricoperta, mentre gli ospiti puntano a consolidare la propria posizione all’interno della zona playoff. Motivazioni alte da ambo le parti con i betting analyst di Newgioco che propongono l’«1» a 2,50 e il segno «2» a 2,58. Previsti, inoltre, pochi gol: l’Under paga 1,58 volte la poste, mentre la quota dell’Over sale a 2,80. Per quanto riguarda i risultati esatti, infine, l’1-1 risulta essere il più probabile, a 6,40, mentre l’1-0 a lo 0-1 pagano, rispettivamente, 7,20 e 7,35 volte la posta giocata.