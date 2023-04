Ritrovare i tre punti. È questo l’obiettivo di Alessandria e Ancona nella sfida in programma giovedì pomeriggio valida per il terzultimo turno di Serie C Girone B. I padroni di casa, capaci di vincere solamente una delle ultime undici partite disputate, sembrano ormai destinati ai play-out e affrontano l’Ancona, vittorioso nel match di andata ma a secco da quattro turni. Per gli esperti di Newgioco per i marchigiani è l’occasione giusta di rilanciarsi in vista dei playoff: si gioca infatti a 2,52 il colpo degli uomini di Colavitto, quota che sale a 2,62, contro il successo dei padroni di casa fissato tra 2,80 e 2,93. Il pareggio, che sarebbe il quinto nelle ultime sei gare interne dei piemontesi, oscilla invece tra 2,70 e 2,87. Per i bookie sarà partita bloccata, con l’Under 2.5, proposto a 1,42 nettamente avanti sull’Over 2.5 visto a 2,60. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole il terzo 1-1 consecutivo interno dell’Alessandria, offerto a 5, sale a 6,50 lo 0-1 dell’Ancona mentre il 2-1 vale 12 volte la posta.