Incredibile quanto accaduto in Serie C, durante il match di oggi tra Cuneo ed Entella. L’arbitro si è “dimenticato” di espellere un giocatore dei padroni di casa. Nel finale di partita, al 91’, l’arbitro Perenzoni di Rovereto ha estratto il cartellino giallo ai danni del centrocampista del Cuneo, Paolini, già ammonito al 61’, ma non lo ha poi espulso. Solo timide proteste inizialmente, ma nel dopo partita il direttore di gara ha ammesso il suo errore e la società ligure ha manifestato tutta l’intenzione di presentare ricorso. Il match dovrà essere rigiocato (1-1 il risultato di oggi), probabilmente nel 2019 visto che il calendario dell’Entella è già fitto di recuperi. Salvo ulteriori sorprese, la partita dovrà essere rigiocata.