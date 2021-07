Non si placano i problemi amministrativi ed economici in Serie C, con il campionato che prima ancora di iniziare è già finito in mezzo alla tempesta. Questo perché, evidentemente, l'attuale sistema non è in grado di reggere e le società, flagellate dal Covid, stanno pagando un prezzo carissimo, che porta inevitabilmente a problematiche particolarmente rilevanti sia per la Lega che per i singoli club. Basti pensare che sono ben cinque le società la cui domanda d'iscrizione, almeno per il momento, non è stata accettata.



LA SITUAZIONE - Carpi, Sambenedettese, Novara, Paganese e Casertana, infatti, non hanno ottenuto il parere favorevole della Covisoc in sede di domanda e hanno quindi presentato ricorso. Solo un esito favorevole di questo procedimento, il cui termine scade il 13 luglio, con la risposta attesa dopo il Consiglio Federale del 15, potrà sbloccare la situazione e permettere alle società di iscriversi regolarmente al prossimo campionato.



OMBRE E INCERTEZZE - Purtroppo da anni in Serie C si susseguono casi di fallimenti, mancate iscrizioni, stipendi non pagati e società costrette sul lastrico. Un triste leitmotiv che sembra essere divenuto parte integrante della base della piramide del calcio italiano. Un triste leitmotiv al quale in molti si sono abituati: ormai il fallimento di un club non fa quasi più notizia. E le invocazioni d'aiuto e le denunce più volte esternate da presidenti e membri delle istituzioni sono stati ignorati perché, in fondo, al sistema della Serie C importa poco o nulla. E a pagare il prezzo di questo disinteresse, come sempre, sono i tifosI...