A due giornate dal termine del campionato l’obiettivo promozione per la Reggiana è sempre più vicino. La formazione emiliana deve difendere due punti di vantaggio sul Virtus Entella, più immediata inseguitrice, già a partire dalla sfida di sabato pomeriggio in casa dell’Olbia, vicino invece all’obiettivo salvezza. Per gli esperti in quota prevale il segno «2», a 1,44, contro il colpo dei padroni di casa che oscilla tra 6,20 e 6,50 volte la posta. Fissato invece tra 3,50 e 3,80 il pareggio. Negli ultimi tre scontri diretti sono arrivati altrettanti No Goal, opzione favorita anche nella sfida sarda, a 1,56, sul Goal visto a 2,25. Per il risultato finale invece in pole un altro 0-1 - come nella scorsa stagione - a 4,80, sale a 8,25 il replay dello 0-0 del match di andata con il colpo dei padroni di casa per 2-1 fissato a 18 volte la posta.