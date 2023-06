Soltanto 90 minuti, gli ultimi di una lunghissima stagione, separano Lecco o Foggia dalla promozione in Serie B. Si riparte dalla vittoria per 1-2 ottenuta dai lombardi nella finale di andata dello Zaccheria, risultato che permette ai padroni di casa di giocare per due risultati su tre. Tuttavia per i pugliesi non c’è niente di irrecuperabile, anche secondo gli esperti, che vede a 2,13 il riscatto rossonero, con il bis del Lecco - mai vincente in casa ai playoff - fissato a 3,20. Oscilla invece tra 3,25 e 3,30 il pareggio. Tutte le partite interne di Lepore e compagni hanno visto prevalere l’Under 2.5, in vantaggio anche per domenica, a 1,79, sull’Over 2.5 visto a 1,92. Per quanto riguarda invece il risultato esatto al termine dei 90 minuti regolamentari, comanda l’1-1 a 5,80, seguito dallo 0-1 a 7,20, mentre sale a 11 un altro 2-1 per il Lecco. Come spesso capita in partite così importanti, in cui ci si gioca una stagione, il nervosismo potrebbe avere la meglio come un possibile giro dal dischetto: occhio quindi alla combo Rigore+Espulsione data a 8.75 volte la posta.