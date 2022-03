Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana, è stato eletto miglior allenatore della Serie C 2020/21: "Il ringraziamento va ovviamente al Settore Tecnico e ai colleghi che mi hanno votato. Ritirerò personalmente il premio, ma si tratta di un riconoscimento per tutta la Ternana: grazie alla società che mi ha scelto, ai ragazzi che hanno disputato una stagione incredibile e al mio staff, che con me e come me è partito facendo la gavetta, e che mi ha permesso di togliermi questa bellissima soddisfazione", ha detto al sito della Figc.