Una vera e propria stangata quella del Giudice Sportivo di Serie C nei confronti di Franco Lerda, ex tecnico di Torino, Lecce e Vicenza che dallo scorso dicembre allena la Pro Vercelli - formazione impegnata nel girone A. L'allenatore della squadra piemontese è stato infatti squalificato fino al prossimo 28 aprile, con l'accusa di aver proferito un insulto razzista ad un avversario, in occasione dell'ultima partita di campionato contro il Renate.



Questo il dispositivo del provvedimento: "SQUALIFICA A TUTTO IL 28 APRILE 2022 LERDA FRANCO (PRO VERCELLI) per avere, al 35°minuto del primo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto comportante offesa e discriminazione per motivi di razza. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli dell'artt. 13, 2 comma, e 28, 1 e 3 comma, C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed, r. c.c.)".