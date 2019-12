Il mercato di gennaio in Serie C sembra destinato ad avere due anime: una più ambiziosa, l'altra decisamente più modesta. Ovviamente il protagonista principale della prima categoria sarà il Monza di Silvio Berlusconi, già dominatore del Girone A e proiettato verso la prossima stagione che, con ogni probabilità, vedrà il club lombardo giocare in Serie B. Un obiettivo molto più che alla portata, che giustifica i sogni di gloria della proprietà, prontissima ad investire con forza sul mercato per far fare un ulteriore salto di qualità alla rosa già a partire dal mese di gennaio. E i nomi sul taccuino della dirigenza sono tutti di altissimo livello e provenienti da club di Serie A. Chi, al contrario, vivrà un gennaio sotto tono sarà il Catania, sempre più impantanato in problemi finanziari che rischiano di minare alla base tutte le residue speranze di promozione in Serie B.



MONZA SOGNA - Il primo nome in lista per il Monza è quello di Ernesto Torregrossa, attaccante del Brescia di Corini, che sta recitando un ruolo di comprimario al fianco di Balotelli e Donnarumma e non ha escluso di lasciare la Serie A per provare una nuova avventura. Berlusconi e Galliani hanno già avviato da tempo i contatti con l'entourage del giocatore per convincerlo a sposare il progetto del Monza e le sensazioni che filtrano al momento sono tutt'altro che negative. Un colpo come quello di Torregrossa, ovviamente, darebbe una dimensione ancor più importante alla squadra, che in questi mesi ha già dimostrato di avere una marcia in più rispetto a quasi tutte le altre squadre non solo del girone, ma di tutto il campionato. In caso di no di Torregrossa sono state sondate anche diverse piste alternative, rappresentate da Matri, fuori dalle rotazioni proprio a Brescia, e Alberto Paloschi, nato calcisticamente nel Milan di Berlusconi, e ai margini del progetto della Spal. Tutti nomi di grandissimo peso, a ulteriore dimostrazione di come il Monza abbia tutte le intenzioni di fare un salto di qualità importante già a gennaio, per completare l'opera in estate e allestire una rosa capace di lottare per raggiungere la Serie A nel giro di un paio d'anni al massimo.



CATANIA TREMA - L'altra faccia della medaglia è rappresentata dal Catania, che sta vivendo l'ennesima stagione deludente sotto il profilo dei risultati. Gli etnei, che navigano a metà classifica nel Girone C, stanno vivendo un momento complicatissimo anche a livello societario, con la proprietà che non ha chiuso ad una possibile cessione del club a causa dei tanti problemi economici che stanno flagellando questa annata davvero sciagurata. E stando a quanto riportato da Tuttoc.com, la dirigenza ha comunicato ai calciatori che a gennaio saranno lasciati liberi di trovarsi una nuova squadra, poiché il Catania non è più in grado di sostenere questo impianto di squadra a causa della crisi finanziaria. E in attesa di capire se ci saranno sviluppi sul fronte della cessione societaria, con diversi imprenditori che si sono fatti avanti nei mesi scorsi, il mercato si preannuncia non solo scarno dal punto di vista degli acquisti, ma anche tremendamente pericoloso per quel che concerne le cessioni, con tutti i giocatori della rosa che sono da considerare in vendita...