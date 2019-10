Passa agli archivi anche la settima giornata di Serie C, nella quale l'attenzione è stata catalizzata dalla sfida dal sapore d'Europa tra il Monza di Berlusconi e la Juve U23. Perché una partita giocata tra l'ex presidente del Milan e il club bianconero non può essere mai banale, nemmeno quando il palcoscenico è quello della Serie C. A sorridere, alla fine, è stato come prevedibile il Monza, capace di rifilare quattro gol ai talenti della Juve, che continua a stentare in una stagione fino a questo punto estremamente complicata, che li vede al quartultimo posto a quota 6 punti. Discorso opposto per il Monza che dopo la battuta d'arresto nel turno infrasettimanale con il Siena rialza la testa e mantiene un punto di vantaggio sull'Alessandria.



GIRONE A - Proprio l'Alessandria si è candidata al ruolo di vera anti-Monza in un girone che sembra fortemente indirizzato verso il club di Berlusconi. I piemontesi, però, continuano a macinare vittorie e superano 2-0 il Lecce mettendo sempre più pressione alle dirette inseguitrici. E il gap, complice il pareggio interno del Renate, aumenta a +3 sul terzo posto, condiviso proprio dalle Pantere e dal Novara, vincente in casa contro l'Albinoleffe. In coda continuano a stentare Giana Erminio, Pergolettese e proprio Juve U23.



MONZA DA B - A prescindere dal fascino della sfida tra Berlusconi e la Juventus, è il progetto del Monza che continua a convincere sempre di più. Perché l'ex patron del Milan ha deciso di investire con forza in questa nuova avventura, con l'ambizione di essere non solo competitivo, ma dominante fin da subito. E il suo Monza sta rispondendo assolutamente presente a quelle che erano le aspettative del presidente, con la promozione in Serie B che è molto più di un semplice obiettivo. Certo, la stagione è ancora lunghissima e può succedere di tutto, ma se il Cavaliere ha insegnato qualcosa nella sua storia calcistica è che di rado fallisce quando decide di puntare seriamente verso un obiettivo. Ecco perché fino ad ora i successi di questo Monza sono soprattutto i suoi...



GIRONE B - Il padrone del girone resta il Padova, autore di un solo passo falso (il pareggio col Carpi) in tutto il campionato. Percorso netto per i veneti che superano anche l'ostacolo Fermana in una gara tesa e complicata. Piccolo stop per la Reggio Audace, bloccata dall'Arzignano, ma ancora seconda insieme al Vicenza, anche se già a 4 punti dal Padova capolista. Buon avvio di stagione anche per il Cesena neopromosso, che con il successo contro l'Imolese si rilancia in piena zona playoff. Proprio gli uomini di Dionisi, invece, restano la grandissima delusione di questa prima parte di campionato, con l'ultimo posto ed appena due punti raccolti. Imolese che dopo l'ottimo campionato di un anno fa si trova quindi a lottare per cercare di difendere la categoria.



GIRONE C - Classifica di vertice che resta cortissima nel girone del sud, con Ternana, Reggina, Potenza, Catanzaro, Monopoli, Casertana e Catania racchiuse in appena quattro punti. La capolista mantiene la vetta grazie al successo di misura sul campo della Virtus Francavilla, mentre a perdere punti è il Catanzaro che in una sola domenica ha subito i sorpassi di Ternana, salita al primo posto, Reggina e Potenza. Proprio gli amaranto si sono resi protagonisti di un ottimo successo contro un avversario complicato come il Catania, che continua a stentare nel trovare la continuità di risultati necessaria per puntare in modo concreto alla promozione diretta.