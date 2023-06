Ultimo atto in Serie C. Stasera andrà in scena la sfida decisiva fra Lecco e Foggia per decidere chi sarà promosso in Serie B. Una sfida dall'alta tensione tra squadre rivelazione ai play-off: da una parte Rino Foschi, tecnico dei lombardi e mai stato in B in carriera all'età di 56 anni, dall'altra l'espertissimo Delio Rossi, vicino al miracolo col 'suo' Foggia.



Giocherà in casa il Lecco, che può contare anche sul vantaggio dell'andata, grazie alla vittoria per 2-1 allo Zaccheria con tanto di polemiche per l'arbitraggio, giudicato dai pugliesi ostile. Ricordiamo che in caso di parità complessiva si andrà ai tempi supplementari e, se necessario, ai rigori. Non conterà la posizione in classifica durante la regular season. I satanelli quindi, hanno un solo risultato: il successo, almeno con un gol di scarto, per prolungare la sfida oltre il 90esimo.



Fischio d'inizio alle ore 17.30: la gara sarà trasmessa anche in chiaro su Rai 2, oltre che su Sky e in streaming su Eleven Sports e OneFootball.