Con la serie C che rischia di cominciare la nuova stagione con una settimana di ritardo per il caso-Campobasso, si dovrebbe cominciare il 4 settembre anziché il 28 agosto, rimane sempre alto l’interesse dei tifosi e delle società alla vigilia di un altro torneo che, ancora una volta, non deluderà le aspettative di quanti lo seguono con quotidiano interesse. Con o senza il Campobasso, che attende le decisioni della giustizia sportiva per fine mese, i bookies hanno già emesso i propri verdetti proponendo in antepost sulla sua lavagna i vincenti dei tre gironi di serie C con le quote relative in caso di successo finale. Nel girone A è il Padova è la candidata numero uno a tornare in serie B. Sulla lavagna della bandiera delle scommesse il successo finale è bancato a 3,00 mentre a 3,50 è offerto quello della Reggiana vincente del girone B. Nel girone C sarà un derby calabrese su chi la spunterà al termine della stagione con il Catanzaro bancato a 3,00 ed il Crotone a 3,50. A seguire il Pescara a 4,50, il Foggia a 5,00, l’Avellino a 5,50, il Monopoli a 10,00, la Virtus Francavilla a 13,00, il Potenza e la Juve Stabia a 15,00 e poi via via le altre con il Giuliano ed il Gelbison di Vallo della Lucania a chiudere la lista a 45,00.