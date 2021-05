Questo implica che i veneti si giocheranno i playoff, il cui quadro si è definitivamente formato. Il primo turno vedrà impegnate l(dal sesto all'undicesimo nel B, in cui c'è stata la migliore quarta del campionato) in gara secca da disputare sul campo della migliore piazzata, che avrà a disposizione due risultati su tre. Il secondo turno si svolgerà in modo analogo cche si uniranno al tabellone. Inizierà poi la, che si giocherà con sfide di andata e ritorno e sarà suddiviso in due turni,Ai nastri di partenza ci sono quattro squadre che appaiono davanti a tutti per livello tecnico ed esperienza:. La seconda classificata del Girone B, che ha chiuso la stagione a pari punti col Perugia e,, ha pagato solo gli scontri diretti, pur dimostrando nel corso della stagione di essere una squadre competitiva e completa., nello scontro diretto contro il Como: saranno loro le favorite di diritto per giocarsi l'ultimo biglietto valido per la promozione. Anche se i playoff restano sempre un'incognita...- Nel gruppo delle potenziali outsider, invece, ci sono ilMolta attenzione meriteranno anche illanciatissimo dopo i problemi legati al Covid e alla caccia di un ritorno ai fasti del passato, la, che sognano il colpo gobbo. Anche laha staccato il pass per i playoff e nel primo turno affronterà lacon l'obiettivo complicato di sorprendere e proseguire il proprio percorso, pur con la consapevolezza che quest'anno. Il primo match, Cesena-Mantova, è in programma per sabato 8 maggio alle 20.45, mentre le altre scenderanno in campo domenica 9: