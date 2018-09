Il turno infrasettimanale di Serie C si chiude con la; gli uomini di Zironelli, che erano reduci da un pesante 4-0 rimediato contro lae dalla sconfitta nel derby con l’Alessandria,. Nel Girone B, invece, continua a volare il, sull’onda dell’entusiasmo dell’arrivo di, che mette a referto la terza vittoria consecutiva e vola in vetta alla classifica. A punteggio pieno, ma nel Girone C, ci sono anche, che hanno fatto tesoro dell’assenza momentanea delper capitalizzare i punti messi a disposizione e mettere pressione agli etnei che saranno costretti e rimontare lo svantaggio senza possibilità di errore.Primo stop, inatteso, per la Carrarese d, che si ferma sul campo dellaincappando in un pareggio che, comunque, non compromette in alcun modo la classifica. Gli uomini di Baldini, infatti, restano al comando in solitaria a quota 7 punti, uno più diPareggio anche per ilche sconta tre punti di ritardo dalla vetta in un avvio di stagione che rischia di compromettere tutto il campionato; come nella passata stagione, infatti, i nerazzurri potrebbero pagare sul finale l’inizio a rallentatore. Prende forma, quindi, la testa della classifica, anche se il ritorno in campo diche hanno tutti i numeri per prendere il comando del Girone e dare uno strappo al campionato.La grande notizia di giornata, però, è sicuramente il primo successo stagionale della Juventus, che dopo tre giornate trova una vittoria fondamentale p. Un avvio di stagione di questo tipo era, anche e soprattutto per l’ostico calendario che ha visto protagonisti i bianconeri, costretti ad un vero e propriocontro Alessandria e Carrarese, due delle squadre più forti del girone. Nella sfida contro un più che abbordabile Cuneo, però, sono emerse tutte le qualità dei campioncini u23, che hanno strapazzato gli avversari con un sonoro 4-0 dando unaLa domanda ora, come prima dell’avvio del campionato, è:La sensazione è, come più volte sottolineato, che manchi ancora qualcosa, perlopiù confidenza con la categoria, per ambire ai primissimi posti, ma cheLa qualità della rosa è decisamente sopra la media e se i giocatori riusciranno a maturare in fretta potranno diventare una vera e propria mina vagante di questo Girone. Molto dipenderà anche dallo spirito con cui torneranno in campo le squadre che erano in lotta per i ripescaggi; in caso di un loro avvio al rallentatore, che dopo la prima vittoria stagionale proveranno a dare continuità ai risultati per mettere sempre più pressioni a chi li precede e a: Juventus U23-Cuneo 4-0; Lucchese-Carrarese 2-2; Gozzano-Piacenza 3-4; Pontedera-Albissola 2-1; Pro Piacenza-Pistoiese 3-3; Pisa-Arezzo 0-0.: Carrarese 7; Piacenza, Olbia 6; Pro Piacenza, Lucchese, Pisa, Arezzo 4; Entella, Pro Patria, Juventus U23, Alessandria, Pontedera 3; Pistoiese, Gozzano, Cuneo 1; Siena, Novara, Pro Vercelli, Albissola, Arzachena 0.Volano a punteggio pieno, che escono con tre punti dalle rispettive sfide conEntrambe punteranno a mantenere l’imbattibilità anche la prossima giornate, che le vedrà entrambe in trasferta in Romagna, contro, avversari di certo non irresistibili. Inseguono, poi, a quota 7e, soprattutto,; questi ultimi, reduci da una stagione da incorniciare, stanno dando continuità agli ottimi risultati maturati lo scorso anno e: Sambendettese-Vis Pesaro 1-1; Triestina-Ravenna 3-0; Fermana-Giana Erminio 1-0; Gubbio-Albinoleffe 0-0; Imolese-Teramo 1-1; Monza-Renate 1-0; Pordenone-Virtus Verona 1-0; Sudtirol-Fano 0-0; Vicenza Virtus-Rimini 1-1.: Monza, Pordenone 9; Fermana, Sudtirol 7; Triestina 6; Imolese 5; Rimini, Renate, Vis Pesaro 4; Vicenza Virtus 3; Gubbio, Teramo, Albinoleffe, Sambenedettese 2; Fano, Feralpisalò, Giana Erminio 1; Ternana, Virtus Verona 0.Come detto, continuano a volare, che in queste prime giornate stanno facendo la differenza. 9 punti e +3 sul pacchetto di inseguitrici composto da. Il tutto in attesa del ritorno imminente delche, nella prossima giornata, scenderà in campo proprio contro il Rende. Una sfida che avrà il pregio di poterci dire qual è il reale livello di questo Rende e, soprattutto, quale sarà la risposta emotiva del Catania dopo il caso legato ai ripescaggi., che avrà la possibilità di guadagnare punti sulle avversarie dirette e tentare una prima fuga in pieno stile Lecce versione 2017-18. L’occasione della prossima giornata sarà ghiotta anche per la Juve Stabia, che se la vedrà con lafanalino di coda ed avrà la possibilità di accorciare sul Rende o guadagnare ulteriori punti su un Catania che rischia di pagare a carissimo prezzo l’avvio a scoppio ritardato del campionato.: Bisceglie-Casertana 2-1; Catanzaro-Vibonese 2-0; Juve Stabia-Potenza 4-0; Monopoli-Rende 0-1; Trapani-Sicuola Leonzio 3-0; Virtus Francavilla-Rieti 2-1; Siracusa-Paganese 3-1: Trapani, Rende 9; Juve Stabia, Catanzaro 6; Bisceglie 4; Sicula Leonzio, Casertana, Virtus Francavilla, Cavese, Matera, Rieti, Siracusa, Reggina 3; Monopoli, Potenza, Vibonese 1; Viterbese, Catania, Paganese 0.