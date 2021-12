La Serie C sarebbe dovuta tornare in campo dopo le feste natalizie il weekend del 9 gennaio, con la seconda giornata di ritorno. Invece, a causa del dilagare del Covid-19, la Lega Pro ha deciso di rinviare l'intero turno ai primissimi giorni di febbraio.



Emblematica la situazione di Triestina e Juventus Under 23, che si sarebbero dovute affrontare nella giornata in questione: i bianconeri sono arrivati a quota 10 giocatori positivi, i giuliani addirittura a 20!