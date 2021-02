La Ternana prosegue nella sua marcia verso la Serie B, che può considerarsi quasi una formalità a questo punto della stagione. Gli uomini di Lucarelli hanno battuto un altro colpo da top team della C, reduce a sua volta da un buon filotto di risultati positivi. La prima in classifica però si è dimostrata, ancora una volta,, ribadendo la propria indiscussa supremazia in questa stagione a senso unico.E non solo Girone C, perché a conti fatti, sia in termini di gioco espresso che di numeri, la Ternana ha dimostrato di essere la squadra. Una corazzata inarrestabile, ancora imbattuta () e con una produzione offensiva assolutamente fuori categoria come dimostrano i: addirittura 21 in più di Avellino e Bari, rispettivamente seconda e terza forza in classifica. Il lavoro svolto da Cristiano Lucarelli merita quindi un plauso,, staccato dopo giornate e lasciato al palo. La realtà dei fatti è che tra la Ternana e i pugliesi, perché le due squadre hanno dimostrato di essere di livelli diversi: la squadra allenata da Carrera, pur con grandi giocatori di qualità, ha messo in mostra limiti mentali importanti,. La Ternana invecee ha trasformato questa Serie C in un monologo, portandosi a +12 sulla seconda con una partita in meno, e dimostrando, ovviamente facendo le dovute proporzioni,. La capolista, infatti, ha vinto sul campo della Pergolettese e si è portata a +5 sulle Pantere, dando un primo strappo alla classifica. Vincono anche, portandosi a contatto con il secondo posto. Ritrova i tre punti anche la Carrarese, che rientra a fatica in zona playoff.. Vincono anche Modena e soprattutto Perugia, che con le sue due partite in meno può rappresentare l'unica reale rivale per il Padova alla vittoria del campionato.difendendo la propria posizione in zona playoff nonostante le tre partite in meno rispetto alle dirette concorrenti.. Le squadre fuori dal podio, invece, perdono tutte punti, con sconfitte per Catanzaro, Catania, Foggia e Teramo. Chi porta a casa tre punti d'oro è il, che supera la Turris e si porta a contatto con il quarto posto.