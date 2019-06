La Serie C della prossima stagione sta iniziando a prendere forma in modo sempre più concreto e, ancora una volta, le seconde squadre, Juventus esclusa, non saranno parte del progetto. O almeno queste sembrano essere le indicazioni arrivate oggi durante una riunione tenutasi in Lega Calcio nella quale soltanto il club bianconero, già presente la stagione appena conclusa, ha dimostrato la propria intenzione di prendere parte al prossimo campionato.



LA POSIZIONE DELLE BIG - Quello che è emerso da questo primo incontro, infatti, è che le altre grandi del nostro calcio, Inter, Milan e Roma in testa, considerano le condizioni poco vantaggiose. Ecco perché l'iscrizione alla prossima Serie C, stando a quanto riportato da Goal, potrà essere ridiscussa da parte dei club interessati solo quando saranno cambiati i parametri che sono ritenuti eccessivamente dispendiosi, oltre che poco convenienti.