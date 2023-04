Sabato scorso, con due gol nel recupero targati Felici ed Adorante (ai danni della Pergolettese), la Triestina si è conquistata l'accesso ai play-out di Serie C (girone A). Un finale clamoroso che ha inguaiato il Piacenza, finito ultimo e in Serie D nonostante la vittoria sul Vicenza.



Sulla gara della Triestina è però caduta l'ombra di un possibile illecito come confermato dai colleghi de Il Piccolo. La stessa Pergolettese infatti, nella persona del dg Cesare Fogliazza ha presentato un esposto nella giornata di venerdì, quindi addirittura prima della sfida. "Se abbiamo dubbi lo diciamo" ha affermato il direttore generale del club lombardo: evidentemente in società c'erano già dei sospetti. A partita conclusa questi ultimi sono aumentati, con i due gol oltre il 90' che hanno destato ulteriore sospetto.