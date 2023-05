Questa sera, alle ore 20.30, andranno in scena quattro match valevoli per il ritorno del secondo turno nazionale dei play-off di Serie C. Di seguito le sfide in programma e i risultati delle partite d'andata. Ricordiamo che in caso di parità complessiva, si giocheranno i tempi supplementari ma non si finirà ai rigori: a raggiungere la Final Four sarebbe il club meglio piazzato in classifica al termine della regular season (in sostanza le squadre che giocano in casa i match in programma in serata).



Virtus Entella-Pescara (1-2 all'andata)

Pordenone-Lecco (1-0)

Cesena-Vicenza (0-0)

Crotone-Foggia (0-1)