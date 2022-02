Il Südtirol continua a stupire tutti in una stagione che sta assumendo contorni leggendari per il club. Primo posto a +10 sulla corazzata Padova secondo e addirittura +18 sul terzo posto della Feralpisalò. Tutto frutto di un cammino nettissimo, che vede gli uomini di Javorcic ancora imbattuti dopo ben 28 partite di campionato. 21 vittorie, compresa l'ultima nel derby contro il Trento, e 7 pareggi: numeri che certificano la grandezza di quanto finora dalla squadra più sorprendente della Serie C per rendimento.



DIFESA - Il vero segreto del Südtirol, però, resta una solidità difensiva senza eguali in Italia. Sono appena 6, infatti, le reti subite da Poluzzi, tra i portieri meno battuti di tutta Europa. Un dato che la squadra vuole continuare a migliorare, per attestarsi anche a fine stagione nell'élite difensiva del calcio mondiale. Il tutto, ovviamente, senza mai perdere di vista il vero obiettivo: quella Serie B che mai come in questa stagione è alla portata.



RIPARTENZA - Il Südtirol, infatti, veniva dalla delusione della passata stagione, in cui al titolo di campione d'inverno non avevo fatto seguito la promozione, ma il terzo posto alle spalle di Perugia e, guarda caso, Padova. Quello stesso Padova che resta l'unico avversario per la vittoria di un campionato che fino a questo punto ha avuto un solo padrone. Con successi costruiti su una difesa di ferro, che tutta Europa invidia all'incredibile Südtirol di Javorcic.