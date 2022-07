. Questa volta è toccato a, che sono state escluse dal prossimo campionato. Pochi minuti fa, infatti, il Consiglio Federale della Lega Pro ha confermato il parere espresso in precedenza dalla Covisoc in seguito al rilevamento diin capo ai due club. Il prossimo step è quello del, che le due squadre effettueranno presso ilper cercare di ribaltare una decisione che, in realtà, appare difficilmente reversibile.Si riaprono quindi le possibilità di ammissione alla prossima stagione perin testa alla graduatoria ripescaggi, che considera svariati fattori per stilare una lista delle principali pretendenti agli eventuali posti vacanti. Un cambiamento che, in termini puramente tecnici,: non tanto per l’arrivo di Fermani e Torres,. Cosa che andrebbe a fare felici, che si vedrebbero alleggerite del peso di una rivale di assoluto valore e, allo stesso tempo,, con gli abruzzesi che comparirebbero di diritto tra il novero delle favorite alla vittoria del campionato.I due club ripescati avranno tempo fino al 19 luglio per completare la richiesta di iscrizione al campionato mentre, come detto, Teramo e Campobasso potranno ricorrere in appello., che a questo punto dovrebbe andare in scena tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.