Dopo mesi e mesi di attesa, rinvii minacce di sciopero e difficoltà finanziarie, la Serie C era riuscita finalmente a ripartire.. Quella del club siciliano è solo l'ennesima testa ad essere caduta in questi ultimi anni,La vicenda del Trapani, arrivato al punto di rottura a causa delle difficoltà nel pagamento degli stipendi e dei conflitti tra la tifoseria e il presidente,. Dal Modena al Vicenza, dal Padova all'Ascoli, sono stati oltrei casi di società che negli ultimi dieci anni sono state costrette ad alzare bianca. Certo, molte sono riuscite a risorgere dalle proprie ceneri e tornare a competere nel professionismo, ma la domanda che dovrebbero porsi tutti è:Le spiegazioni possono essere molteplici,, ed è chiaro che le istituzioni sono al lavoro per cercare di tamponare questa situazione. La sensazione però è che, lasciati soli a fare i conti con il campionato professionistico più numeroso e, soprattutto, più. Quello con meno risorse, ma anche con più tesserati a livello numerico e, si badi bene, non milionari come accade in altre categorie. Forse il calcio italiano dovrebbe abbassare lo sguardo e soffermarsi su quello che da anni succede in C, ovvero la base della piramide del professionismo del nostro paese.Chiusa la parentesi legata a tutto ciò che - purtroppo - non riguarda il campo, si può tornare a parlare di quel che è accaduto nel weekend, con la(condiviso con Como e Pontedera): risultati importanti fin dalle prime battute che confermano la crescita vista la passata stagione. Con la consapevolezza che il campionato è ancora lunghissimo ed aperto ad insidie, i bianconeri hanno già messo in cascina tre punti di vantaggio sulla, vincente sul campo della Pro Sesto, e sull', 4-1 contro l'Olbia, che restano le principali candidate alla vittoria del torneo. Da registrare anche la partenza al rallentatore del Livorno, che non va oltre il 2-2 contro il Lecco e resta bloccato nei bassifondi della classifica a quota 2 punti.- Ilfa due su due vincendo 3-1 in casa contro la Vis Pesaro e tiene il passo di, 3-0 alla Fermana,, 2-1 al Mantova, e del sorprendente, in grado di superare anche la Feralpisalò dover sconfitto la Triestina al debutto. Trova la prima vittoria stagionale anche la, con la rete decisiva diche ha permesso ai suoi di superare per 2-1 il Gubbio.. Trova il successo la, 3-0 alla Paganaese, e si porta al primo posto grazie alla migliore differenza reti. Campionato che già dalle primissime battute si conferma equilibrato, con ilche resta invischiato nelle zone basse della classifica nonostante la grande fiducia che accompagnava i rosanero nel pre-campionato.