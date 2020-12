Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, si è pronunciato oggi sui procedimenti relativi al Livorno, irrogando le seguenti sanzioni nei confronti del club toscano.



- per il sig. Rosettano Navarra, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società AS Livorno Calcio Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.



- per il sig. Rosettano Navarra, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);

- per la società AS Livorno Calcio Srl, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).



- per il sig. Rosettano Navarra, inibizione di giorni 20 (venti);

- per la società AS Livorno Calcio Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, oltre ad € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.



Questa, dunque, la nuova classifica del girone A:



Renate 35

Como 31

Carrarese 28

Lecco 27

Alessandria 27

Pro Vercelli 27

Juventus U23 25

Pontedera 24

Pro Sesto 24

Grosseto 22

AlbinoLeffe 21

Pergolettese 19

Novara 18

Olbia 15

Pistoiese 15

Piacenza 15

Giana Eminio 14

Livorno 13

Lucchese 10