Serie C, UFFICIALE: Bentivoglio fa saltare la panchina del Renate

Buona la prima per Simone Bentivoglio sulla panchina dell'Arzignano, che vince 3-0 sul campo del Renate ed esce dalla zona playout salendo a 39 punti in classifica nel girone A della Serie C. Un punto in meno dei padroni di casa, che esonerano l'allenatore Alberto Colombo e richiamano in panchina Massimo Pavanel (IN FOTO) per le ultime cinque giornate della stagione regolare.