Dopo la sconfitta in casa per 3-0 col Padova nella prima giornata di campionato, Francesco Parravicini si è dimesso dall'incarico di allenatore del Renate (serie C girone A), che ha richiamato in panchina Roberto Cevoli.



Intanto il club brianzolo ha ingaggiato il centrocampista Gianluca Esposito, nella scorsa stagione in forza prima alla Cavese e poi al Ravenna.