I biglietti per il match tra Vicenza e Padova sono stati letteralmente bruciati in pochi minuti dall'apertura dei botteghini. Tant'è che la società vicentina - in attesa di sapere se la trasferta sarà consentita ai supporter padovani - sta pensando a una richiesta speciale per aumentare la capienza del Menti e mettere a disposizione nuovi tagliandi per i supporter locali. A rendere così caldo il derby del prossimo turno del Girone B di Lega Pro, non è solo la rivalità da puro campanilismo, ma il fatto che nella sfida di domenica pomeriggio ci sia in ballo il primo posto. Che, dopo l'ultimo turno, è occupato dal Vicenza, primo a 27 punti dopo aver sorpassato i rivali, fermati sul pareggio dal Piacenza e andati a 26. E proprio il balzo di qualche giorno fa vale al Vicenza un leggero vantaggio nella corsa al primato: gli analisti danno la squadra allenata da Mimmo Di Carlo a 2,50 per il primo posto finale, che vuol dire promozione diretta in Serie B. Il Padova - sulla cui panchina siede Salvatore Sullo, all'esordio da primo allenatore dopo una gavetta di dieci anni da vice - è invece dato a 3,50. Logicamente, le quote potrebbero essere ribaltate in caso di un blitz del Padova, ma visto il ruolino dei padroni di casa (che in cinque match al Menti hanno collezionato quattro vittorie e un pareggio), i trader danno come più probabile un'affermazione del Vicenza, opzione su cui si punta a 2,20, contro il 3,10 sul pareggio e il 3,30 offerto sul «2».