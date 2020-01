Il Foggia impatta per 0-0 in casa dell'ultima in classifica, l'Agropoli, reduce da sei sconfitte consecutive, con il peggior attacco e la peggior difesa: la squadra di Corda non va oltre uno scialbo pari, avarissimo di occasioni e con il portiere avversario pressoché inoperoso per l'intero arco del match. Addolciscono parzialmente i pareggi del Bitonto in casa del Gladiator e del Sorrento a Francavilla. Ora la classifica del Girone H di Serie D vede il Bitonto a 41, il Foggia a 39 e il Sorrento a 37.

