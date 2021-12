. I risultati negativi hanno spinto la società a esonerare Mauro Antonioli, già subentrato a Massimo Donati, e, con l'obiettivo di tirarsi su dal terz'ultimo posto in classifica.- Il momento non felice della Samb è iniziato in estate, quando la vecchia società con a capo Domenico Serafino è fallita, successivamente c'è stata la mancata iscrizione in Serie C del nuovo corso Renzi, il tentativo fallito di iscrizione in Serie D di una nuova cordata scelta dietro bando comunale e quello centrato dalla società di Renzi (grazie al ricorso alla giustizia amministrativa).- Oggi la Samb riparte da Pirozzi, che qualche mese fa aveva sfiorato la promozione tra i pro con il Trastevere (oggi secondo). I tifosi però non hanno nascosto il loro disappunto sulla scelta della società:. Il motivo di tanta rabbia da parte dei sostenitori della Samb è dovuto al suo affetto per l'Ascoli, rivale storico in uno dei derby più sentiti in Italia ma che non si gioca da più di 30 anni. Anche sul web le pagine della Sambenedettese sono state prese d'assalto, tra le immagini che stanno circolando di più c'è quella che ritrae Pirozzi nella curva dello stadio Del Duca di Ascoli con sciarpa bianconera al collo e un megafono in mano, pronto a lanciare i cori.- La società ancora non ha preso una decisione ufficiale,inizialmente in programma stamattina e a dirigere gli allenamenti ci sono il preparatore dei portieri Visi e l'allenatore della Juniores Alfonsi.